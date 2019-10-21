بعد تأييدها للثورة اللبنانية.. سلاف فواخرجي ترد على منتقديها

أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، دعمها للثورة اللبنانية عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.



ونشرت سلاف صورة للعلم اللبناني، وعلقت عليها قائلة: "يارب لا تهجر سما لبنان، لبنان بيضل الحلو".



وأثارت تأييدها للثورة اللبنانية العديد من الانتقادات خاصة أن سلاف من أكثر النجمات السوريات اللاتي رفضت الثورة السورية وأيدن بشار الأسد.



وقال أحد متابعيها في تعليقه على الصورة: "أحسن تكوني مع أهل بلدك وقت وقفتي ضددهن وبلشتي تشبيح استحو".



لترد عليه سلاف بقولها: "بقيت ببلدي وما تركتها وعشت كل ظروف الحرب والقذائف عالقليلة".