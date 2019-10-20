الأحد 20 أكتوبر 2019 الموافق 21 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

توك شو

استجابة لـ"على مسئوليتي".. نقل تمثال مفتاح الحياة من أمام معبد الأقصر

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:00 م
الإعلامي أحمد موسى،
الإعلامي أحمد موسى،
سناء إسماعيل
طباعة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، استجاب لنداء البرنامج بإزالة مجسم مفتاح الحياة المقلد من أمام معبد الأقصر.

وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تلقى العديد من المكالمات الهاتفية التي تعبر عن سعادتهم بنقل التمثال الذي كان يشوه معبد الأقصر، كما عبروا عن امتنانهم لإهتمام الإعلام أخيرًا بالأقصر.

وتابع: أن كل الناس أجمعت عدم صلاحية أن يكون هذا المسجم أمام هذا المكان الأثري المميز، وجار اختيار مكان آخر لنقله فيه.

وأضاف، أن قرار من رئيس الوزراء بأن محافظة الأقصر محيمة بالكامل، وبالتالي في أي شيء يتم فيها لابد من التنسيق بين المحافظة وبين وزرة الآثار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثانى فى الأقصر بحضور رئيس الوزراء

بالفيديو.. لحظة رفع الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني في الأقصر

تفاصيل إزاحة الستار عن التمثال الثالث لرمسيس الثاني بمعبد الأقصر

وزيرى: الإعلان عن كشف أثرى جديد بمنطقة الأهرامات السبت

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

20 مليون سيدة استفادت بخدمات تنظيم الأسرة خلال 2018- 2019

منذ حوالي 9 ساعات

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم

منذ يومين

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

منذ يومين

فيديو.. محامى محمود البنا يكشف حقيقة تزوير شهادة ميلاد راجح

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

الأكثر قراءة

رسميا.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الجونة والأهلي

المحليات تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

حريق بفندق سياحى فى الغردقة

صور.. مصرع 3 في حادث مأساوي بكفر الشيخ

أيام زمان

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

دراسة: التمارين الرياضية قد تقلل إصابة المدخنين بسرطان الرئة

الوجبات السريعة والمصنعة والتكنولوجيا أسباب لـ "السمنة"

تغير شكل الأصابع مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

أدوية ارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار

الرئيس نيوز

سلامة: الأكراد ليسوا موحدين.. والجيش السوري لن يقبل بـ"منطقة آمنة"

المالية: إتاحة 4.4 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية فى سبتمبر

حمو بيكا يقتحم "الموسيقيين".. والنقابة تحرر محضرا

مدبولي: مصر ستطلب تدخل وسيط دولي في مفاوضات "سد النهضة"

منوعات

دراسة: السيدات أكثر تذكرًا لتفاصيل يوم الزفاف

الآلاف يشاركون في نصف ماراثون دلهي رغم ارتفاع معدلات التلوث

شركة "وبنج" تبدأ توصيل الطلبات للمنازل بالطائرات المسيرة

الإجهاد المزمن قد يلعب دورا فى ارتفاع الضغط بين الأمريكيين السود

كشكول

جامعة سوهاج تختتم بطولتها للسباحة بمشاركة 120 طالبًا

لكل أم.. تعرفي علي الأطعمة الصحية لطفلك المدرسي

"باهي" يجتمع بقيادات التعليم ويناقش مستجدات الأمور التعليمية

"النيلي" يجتمع بطلاب الضبعة النووية الجدد

إسلام سياسي

شرطة "أردوغان" تعتقل 200 مواطن عارضوا غزو سوريا

«روضة النعيم» تبدأ دروس ومحاضرات التصوف بالحسين

بمناسبة موسم "المغال"..صوفية العالم تعلن الزحف المقدس إلى السنغال

العراق يرفض تسلم مقاتلى "داعش" غير المتورطين فى جرائم داخله


زيت وسكر

لماذا سيتم فصل التيار الكهربائى عن قرى بلطيم 3 أيام؟

أسباب نقص نسبة “المغنسيوم” فى الجسم

أسعار الدواجن بنهاية 20-10-2019

جرام الفضة يسجل 9.7 جنيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
حين تفوض ربك للحكم فى قضيتك
د. منى حلمى
الحب ليس «قلة أدب» و«قلة حياء»
سيد عبدالقادر
غزو سوريا.. جريمة «الأحمقين»
ماجد حبته
فى انتظار رئيس وإرهابيين جدد!
المزيد

الثقافة

أيمن فايز: ظهور ذاتية الفنان في رسم "الأيقونة" نوع من الهرطقة

بدء المشاركة في مسابقة "تصميم شعار دبي عاصمة الإعلام العربي"

انطلاق الدورة 2 لصالون فنون النسجيات بمكتبة الإسكندرية.. غدًا

جوائز "المواهب الذهبية" في مسرح الجمهورية.. الأربعاء

صفحتنا ع الفيس بوك