استجابة لـ"على مسئوليتي".. نقل تمثال مفتاح الحياة من أمام معبد الأقصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، استجاب لنداء البرنامج بإزالة مجسم مفتاح الحياة المقلد من أمام معبد الأقصر.



وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تلقى العديد من المكالمات الهاتفية التي تعبر عن سعادتهم بنقل التمثال الذي كان يشوه معبد الأقصر، كما عبروا عن امتنانهم لإهتمام الإعلام أخيرًا بالأقصر.



وتابع: أن كل الناس أجمعت عدم صلاحية أن يكون هذا المسجم أمام هذا المكان الأثري المميز، وجار اختيار مكان آخر لنقله فيه.



وأضاف، أن قرار من رئيس الوزراء بأن محافظة الأقصر محيمة بالكامل، وبالتالي في أي شيء يتم فيها لابد من التنسيق بين المحافظة وبين وزرة الآثار.