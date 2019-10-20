الباز: العشوائيات كانت وجعًا حقيقيًا عانى منه أغلب المصريين

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن العشوائيات كانت وجعًا حقيقيًا يعاني منه أغلب المصريين، مشيرًا إلى أن القنوات المعادية لمصر كانت عندما تريد تشويه مصر تذهب وتصور العشوائيات.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن 2 مليون مواطن استفادوا من تطوير المناطق العشوائية حتى الآن، والحكومة أنفقت 31 مليار إجمالي تكلفة مشروعات المناطق غير الآمنة.

ولفت "الباز"، إلى أن الحكومة أكد خلو مصر من المناطق غير الآمنة بحلول 2020 وغير المخططة بـ2030، وجاري تنفيذ 4392 وحدة بـ "معا لتطوير العشوائيات".