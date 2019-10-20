بـ حضن رومانسي".. ميسي يستعيد ذكرياته مع زوجته أيام المراهقة

نشر نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، صورة قديمة التقطها خلال أيام المراهقة مع رفيقته حينها وزوجته الحالية، أنتونيلا روكوزو.



وعلق ميسي على الصورة قائلا: "الأعوام تجري"، وتزوج ميسي من روكوزو في العام 2017، ولديهما ثلاثة أبناء وهم، تياغو، وماتيو، وتشيرو.



ومعروف أن قصة حب ميسي وروكوزو، التي تصغره بعامين، تعود إلى الطفولة، فالفتاة هي ابنة عم لوكاس سكاليا، أحد أفضل أصدقاء "البرغوث" منذ الصغر، وكان زميلا له أيضا في ناشئي فريق نيويلز أولد بويز، وأحبها ميسي منذ كان عمره 9 سنوات فقط.



