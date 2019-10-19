سميرة سعيد تستعين بسحر نظارة أحلام في The Voice.. صور

استعانت الفنانة المغربية سميرة سعيد، بسحر نظارة زميلتها الفنانة الإماراتية أحلام، لخطف المتسابقين خلال حلقة برنامج The Voice.



وكشفت سميرة سعيد، خلال الحلقة الأخيرة من تجارب الأداء، أن سبب اختيار المتسابقين لها هي نظارة أحلام وقامت بارتدائها، ليؤكد لها الفنان اللبناني راغب علامة، أن النظارة لها مفعول سحري أيضًا.



وتمتاز أحلام، بارتدائها نظارات غريبة وذلك للمرة الثانية على مدار مشاركتها في برنامج The Voice، كما أنها هي من ابتكرت اللوحات التي تحمل كلمات مثل فريق "البور"، "و"مقهورين"، وغيرها من اللافتات.

