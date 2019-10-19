أحمد موسى يناشد محافظ الأقصر بإزالة رمز مفتاح الحياة المقلد.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محافظة الأقصر لها طبيعة خاصة، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى اهتمام خاص لأن بها ثلث آثار العالم.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أناشد محافظ الأقصر إزالة أو نقل الرمز الفرعوني المقلد لأنه يمثل صورة سلبية وسيئة عن محافظة الأقصر خاصة أن هذا الرمز متواجد أمام معبد الأقصر".



وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن محافظة الأقصر تعاني حالة من الإهمال لا تليق بتاريخها وحجم الآثار المتواجدة بها.



