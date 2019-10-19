الديهي يحذر من تسلل الإخوان إلى لبنان عبر الفوضى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قناة الجزيرة لا تحرض على التظاهر في لبنان، على عكس نهجها في كل ما يجري في المنطقة.



وأرجع الديهي، السبب في ذلك، إلى أن الجزيرة تنظر إلى علاقات قطر مع تركيا وإيران، التي تدعم حزب الله في لبنان.



وأضاف الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم، المذاع عبر فضائية "ten":"التحزب والصراع، والمذاهب شيعة وسنة يؤدي بالبلاد للتراجع، والإخوان يصفقوا لأي تحركات في الشارع لأنهم لا يعودوا إلا من خلال الفوضى، لهذا يصفقوا لأي تحركات في الشارع، في لبنان أو الجزائر أو تونس أو السودان أو مصر أو ليبيا إلا عبر الفوضى".



