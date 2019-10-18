توفيق عكاشة لـ عمرو أديب: "حسبي الله ونعم الوكيل"

تحدث توفيق عكاشة، عن الإعلامي عمرو أديب، قائلًا: "عمرو أديب ربنا يسامحه على اللي عمله فيا، وما قاله عليا كذبًا وافتراءً وادعاءً، حسبي الله ونعم الوكيل".



وأضاف عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "لا بكلمه ولا عمري في حياتي ما هكلمه، وربنا يسامحه على اللي عمله".



من ناحية أخرى، لفت عكاشة إلى أن عمرو أديب قدم الدكتور محمد غنيم، بما لا يليق به، حيث وصفه بأنه رائد جراحة الكلى والمسالك البولية في مصر، بينما هو رائد جراحة الكلى والمسالك البولية في العالم.