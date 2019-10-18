أماكن عرض فيلم Maleficent: Mistress of Evil في مصر

استقبلت دور العرض السينمائية في مصر، الجمعة، الفيلم السينمائي الأمريكي Maleficent: Mistress of Evil للنجمة أنجلينا جولي، وذلك في 33 دار عرض سينمائية في جميع المحافظات.



وينشر "الدستور" أسماء دور العرض التي يعرض فيها الفيلم، وهي:

سينما بندر المعادي

سينما بورتو كايرو

سينما صن سيتي

سينما صن سيتي VIP

سينما بلازا "أمريكانا بلازا"

سينما بوينت 90

سينما بوينت 90 MX4D

سينما جراند الغردقة

سينما آيماكس "أمريكانا بلازا"

سينما الزمالك

سينما فوكس سيتي سنتر

سينما دنيا بورتو السخنة

سينما أمير

سينما الكروان بورسعيد

سينما فوكس مول مصر

سينما سي سينما

سينما سيني ماكس

سينما نايل سيتي

سينما سان ستيفانو مول

سينما جالكسي

سينما داندي مول

سينما سيني بلكس جرين بلازا

سينما جولف سيتي

سينما جلاكسى طنطا

سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة

سينما سيتي ستارز

سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب

سينما كايرو فيستفال

سينما كايرو فيستفال VIP

سينما جولدن ستارز ديلوكس

سينما جولدن ستارز VIP

سينما دي بوكس ستارز سينما

سينما دنيا المصرية بلازا



وتدور أحداث الفيلم بعد سنوات من أحداث "مالفيسنت"، حيث تكتشف أرورا ومالفينست علاقتهما من جديد، وأنه يجب عليهما تشكيل تحالفات للقضاء على القوى الشريرة.



الفيلم بطولة: أنجلينا جولي، إيلي فانينج، إد سكرين، تيريزا ماهوني، جونو تيمبل، شيوتيل إيجيوفور، ومخرج الفيلم واكيم رونينج.