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أماكن عرض فيلم Maleficent: Mistress of Evil في مصر
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:13 م
حسن أمينطباعة
استقبلت دور العرض السينمائية في مصر، الجمعة، الفيلم السينمائي الأمريكي Maleficent: Mistress of Evil للنجمة أنجلينا جولي، وذلك في 33 دار عرض سينمائية في جميع المحافظات.
وينشر "الدستور" أسماء دور العرض التي يعرض فيها الفيلم، وهي:
سينما بندر المعادي
سينما بورتو كايرو
سينما صن سيتي
سينما صن سيتي VIP
سينما بلازا "أمريكانا بلازا"
سينما بوينت 90
سينما بوينت 90 MX4D
سينما جراند الغردقة
سينما آيماكس "أمريكانا بلازا"
سينما الزمالك
سينما فوكس سيتي سنتر
سينما دنيا بورتو السخنة
سينما أمير
سينما الكروان بورسعيد
سينما فوكس مول مصر
سينما سي سينما
سينما سيني ماكس
سينما نايل سيتي
سينما سان ستيفانو مول
سينما جالكسي
سينما داندي مول
سينما سيني بلكس جرين بلازا
سينما جولف سيتي
سينما جلاكسى طنطا
سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة
سينما سيتي ستارز
سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب
سينما كايرو فيستفال
سينما كايرو فيستفال VIP
سينما جولدن ستارز ديلوكس
سينما جولدن ستارز VIP
سينما دي بوكس ستارز سينما
سينما دنيا المصرية بلازا
وتدور أحداث الفيلم بعد سنوات من أحداث "مالفيسنت"، حيث تكتشف أرورا ومالفينست علاقتهما من جديد، وأنه يجب عليهما تشكيل تحالفات للقضاء على القوى الشريرة.
الفيلم بطولة: أنجلينا جولي، إيلي فانينج، إد سكرين، تيريزا ماهوني، جونو تيمبل، شيوتيل إيجيوفور، ومخرج الفيلم واكيم رونينج.
وينشر "الدستور" أسماء دور العرض التي يعرض فيها الفيلم، وهي:
سينما بندر المعادي
سينما بورتو كايرو
سينما صن سيتي
سينما صن سيتي VIP
سينما بلازا "أمريكانا بلازا"
سينما بوينت 90
سينما بوينت 90 MX4D
سينما جراند الغردقة
سينما آيماكس "أمريكانا بلازا"
سينما الزمالك
سينما فوكس سيتي سنتر
سينما دنيا بورتو السخنة
سينما أمير
سينما الكروان بورسعيد
سينما فوكس مول مصر
سينما سي سينما
سينما سيني ماكس
سينما نايل سيتي
سينما سان ستيفانو مول
سينما جالكسي
سينما داندي مول
سينما سيني بلكس جرين بلازا
سينما جولف سيتي
سينما جلاكسى طنطا
سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة
سينما سيتي ستارز
سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب
سينما كايرو فيستفال
سينما كايرو فيستفال VIP
سينما جولدن ستارز ديلوكس
سينما جولدن ستارز VIP
سينما دي بوكس ستارز سينما
سينما دنيا المصرية بلازا
وتدور أحداث الفيلم بعد سنوات من أحداث "مالفيسنت"، حيث تكتشف أرورا ومالفينست علاقتهما من جديد، وأنه يجب عليهما تشكيل تحالفات للقضاء على القوى الشريرة.
الفيلم بطولة: أنجلينا جولي، إيلي فانينج، إد سكرين، تيريزا ماهوني، جونو تيمبل، شيوتيل إيجيوفور، ومخرج الفيلم واكيم رونينج.