توفيق عكاشة يفجر مفاجأة عن تركيا: "أرض عربية"

تحدث الإعلام توفيق عكاشة، عن تاريخ دولة تركيا والدولة العثمانية الحقيقي، مؤكدا أن هناك أخطاء كثيرة في التاريخ العثماني.



وقال عكاشة، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن دولة تركيا عمرها 400 عام، حيث تم إنشاؤها عام 1300، وكانت مقسمة نصفين يفصل بينهما نهر البوسفور.



وأكمل مقدم برنامج "مصر اليوم"، أن كل ما كان جنوب غرب نهر البوسفور هي أرض التركمان والأكراد وهم أبناء إسماعيل وعرب في الأساس من أم مصرية.



وأردف: "مصر هي من صنعت الدولة العثمانية التركية، والأتراك محتلين وليسوا أصحاب أرض، فهى أرض عربية ووضع أبناء إسماعيل يدهم عليها".

