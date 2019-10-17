جبروت شيماء سيف في الغيرة على زوجها.. فيديو

كشفت الفنانة شيماء سيف، بعض التفاصيل عن حياتها مع زوجها المنتج محمد كارتر، وغيرتها الشديدة عليه.



وقالت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إنها لا تغير في المطلق من أصدقائهم المقربين، ولكنها تفتش خلفه في رسائل مواقع التواصل الاجتماعي وعند عثورها على رسائل لا تعجبها تقوم بعمل بلوك لصاحبتها.



وأضافت، أنها ذات مرة خلال فترة خطبتها له تشاجرت مع إحدى الفتيات بأحد المطاعم، بعدما عرضت الفتاة على زوجها أن ترقص له لأنه منتج، وأخبرها هو بذلك، ولم تفوت الموقف دون أن تتشاجر مع الفتاة مؤكدة أن ذلك حتى تشعرها بخطأها ولكي لا تتجاوز مع أحد غيره.

