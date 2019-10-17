بث مباشر.. السيسى يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى "طب القوات المسلحة"

يقدم موقع "الدستور"، بثًا مباشرًا من حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.



ويحضر الرئيس السيسي حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبد الغنى الجمسى.



وتعد كلية الطب بالقوات المسلحة، أحد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى صدق على إنشائها وقت توليه وزارة الدفاع، وذلك للارتقاء بمهنة الطب فى القوات المسلحة، لخدمة القطاعين العسكرى والمدنى، وكانت من أهم توصياته، ضرورة التعاون مع الجامعات العالمية، بهدف تخريج جيل من الأطباء على مستوى العالم، يكونون نواة للدفع بهم ليس فى مصر وحدها، ولكن فى مختلف الدول، وبداية جديدة لتعزيز شهادة الطب المصرية فى كل المحافل والوظائف الدولية.