أسامة ياسين: 4600 طالب وطالبة من 75 دولة يدرسون بمركز الشيخ زايد

قال أسامة ياسين، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، إن فكرة إنشاء مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، تعود لمجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر برئاسة شيخ الأزهر.



وأوضح خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر فضائية ten، أن هذا المركز بدأ منذ 10 سنوات وكان عدد الدارسين به 450 طالبا وطالبة، والآن وصل عددهم لـ 4600 طالب وطالبة من 75 دولة حول العالم.



وأضاف أن مدة الدراسة بالمركز 10 أشهر فقط، وبعدها يلتحق الدارس بإحدى كليات الأزهر الشريف، منوهًا إلى أن كثيرًا من خريجي المركز الذين يلتحقوا بكليات جامعة الأزهر يحصلون على تقديرات مرتفعة بسبب دراستهم للغة العربية بشكل جيد، وهذا المركز يأتي في إطار تأهيل القوة النعمة لمصر، حيث إن هؤلاء الدارسين بعد عودتهم لبلادهم يكونوا سفراء للأزهر في بلدهم، وينتمون انتماء كامل للأزهر الشريف، وبعضهم يصبح رؤساء دول ووزراء وغيره.



وتابع: أنه مع تزايد أعداد الطلاب للمركز وبدأ المركز حصلنا على موافقة شيخ الأزهر على البدء في افتتاح فروع خارج مصر لمركز مع الحرص على توافر نفس الكفاءة المتواجدة بمركز الشيخ زايد بالأزهر، لكون هذه الفروع تؤهل الدارسين بها للالتحاق للأزهر مباشرة، موضحًا أن هناك طلبات كثيرة الآن لإنشاء فروع لهذا المركز.

