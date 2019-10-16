كارلا حداد ترد على منتقدي فيديو عصرها العنب بقدميها

أثارت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد، والإعلامي جورج قرداحي، حالة جدل واسعة خلال الأيام الماضية بعد نشر فيديو لجورج وهو يعصر العنب بحذائه وتبعته كارلا بقديمها على الهواء.



وردت كارلا حداد، على الانتقادات التي تعرضت لها في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، قائلة: "كتير أخد ضجّة مشهد عصر العنب بالحلقة الأولى.. عصر العنب بالأقدام طريقة تقليدية إذا ما سامعين فيها عيب عليكن الشّتم.. نصيحتي اقرأوا واضطلعوا ثمّ اتحفوني.. وعفكرة العنب راح لصنع الخلّ.. وشكرا".



يذكر أن مشهد عصر العنب بالأقدام، عرض في الحلقة الأولى من برنامج "في Male"، والذي تقدمه كارلا حداد، ويذاع عبر عبر قناة LBCI، يوم الجمعة الماضي.

