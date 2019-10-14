عائد من قناة الجزيرة يفضح انتهاكاتها تجاه المصريين: تتعمد إظهارهم بالأقل كفاءة من الجميع

قال الإعلامي محمد صفوت، أحد العائدين من العمل بقناة الجزيرة القطرية، إنه كان يعمل منتجًا للبرامج الرياضية في دولة الإمارات، وانتقل بعدها للعمل في قناة بين سبورت بقطر عام 2013 وحتى يونيو الماضي.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه خلال الشهور الأربعة الأخيرة قبل إنهاء عمله حدثت معه أمور غريبة جدا، موضحا أنه تم إنهاء خدمات 550 موظفا من قناة بين سبورت الرياضية بشكل مفاجئ.

واستكمل أن ثلث الذين تم إنهاء خدماتهم من المصريين، لافتا إلى أن السبب الذي أعلنته القناة هو أنها تخسر بسبب عمليات القرصنة عليها.

وواصل أن هناك أسباب أخرى ليست معلنة، مشيرا إلى أن كون غالبية المفصولين من القناة مصريين يثير علامات استفهام كثيرة.

ونوه إلى أنه خلال الفترة الأخيرة كان هناك تعمد من القناة لإظهار العنصر المصري على أنه أقل كفاءة من كافة العناصر من الدول الأخرى.