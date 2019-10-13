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عالم

نبيل القروي يلقي باللوم على قرار حبسه في خسارته الانتخابات

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:35 م
نبيل القروي
نبيل القروي
وكالات
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ألقى المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي باللوم على قرار ايقافه قبل الحملة
الانتخابية للدور الأول، في خسارته للسباق الرئاسي في جولة الاعادة ضد منافسه قيس سعيد.
وقال رئيس حزب "قلب تونس" في مؤتمر صحفي عقب اعلان النتائج التقديرية لمؤسسات استطلاعات الرأي، التي أشارت الى فوز كبير لقيس سعيد، إنه منع زورا وبهتانا من القيام بحملته الانتخابية ما أثر حسب رأيه على مبدأ تكافؤ الفرص.
وفور الكشف عن النتائج خيم الصمت على مقر حملة القروي. وقال في المؤتمر الصحفي إنه "حرم من تقديم برنامجه الانتخابي وتفسيره للناخبين كمرشح رئاسي وكرئيس حزب في الانتخابات التشريعية".
كان القروي قطب الاعلام والإشهار، اعتقل يوم 23 أغسطس الماضي للتحقيق معه في اتهامات بالتهرب الضريبي وبتبييض أموال.
وغاب عن الحملة الانتخابية للدور الأول والانتخابات التشريعية لحزبه ولكنه نجح في المرور للدور الثاني للانتخابات الرئاسية وأفرج عنه ليلة 9 أكتوبر ليخوض حملة مختصرة لجولة الإعادة اليوم الأحد.
ولم يكن قيس سعيد أكثر حظا منه لأنه عرف كشخصية متوارية عن الإعلام كما لم يخض حملة بالمفهوم الكلاسيكي المتعارف اذ اعتمد على انشطة متطوعين.
وقال نبيل القروي "حاولت وكان لي مشروع صادق للتونسيين وتحادثت بصدق مع الفقراء. ولكن المسار مازال متواصلا".
وتابع في كلمته "نحن اليوم نمتلك ثاني أكبر كتلة نيابية وسنواصل الدفاع عن مبادئنا وأفكارنا، وسنكون أوفياء لأكثر من مليون ناخب منحوا أصواتهم لي".
ونجح القروي في استقطاب طبقة المهمشين والفقراء من المسنين في الجهات الداخلية مستفيدا من انشطة "جمعية خليل" الخيرية التي تحمل اسم ابنه المتوفي، منذ أكثر من موسمين. في مقابل ذلك استحوذ قيس سعيد على دعم فئات واسعة من الشباب الغاضب ومن الطلبة والمثقفين.
وكشف استطلاعان على الأقل عقب غلق مراكز الاقتراع اليوم الأحد، عن فوز كبير للمرشح المستقل قيس سعيد بنسبة تراوحت بين 72 و77 بالمئة من مجموع الأصوات.
وستكون أولى مهام الرئيس الجديد تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وفقا للنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي.
وكانت الانتخابات التشريعية أسفرت عن فوز حركة النهضة الإسلامية بأغلبية غير مريحة بـ52 مقعدا، في مقابل 38 مقعدا لحزب "قلب تونس" الذي حل ثانيا.

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