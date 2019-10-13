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الثقافة

تعرف على برنامج عروض البيت الفنى للمسرح اليوم

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:31 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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الكثير من العروض قدمها البيت الفني للمسرح في برنامجه ليوم الأحد، العروض تشمل محافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا وشرم الشيخ، وجاءت كالتالي:

القاهرة
يعرض بالقاهرة "المتفائل" على المسرح القومي بالعتبة وذلك في تمام التاسعة مساء.

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبوبكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

أما عرض "بيت الأشباح" فيكون في تمام السابعة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل

العرض تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابًا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبوبكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.

أما على قصر الأمير طاز بالسيدة زينب فيعرض "صحينا يا سينا"، وذلك في تمام الثامنة مساء.

العرض من تأليف خميس عز العرب ومن إخراج عصام الشويخ.

أما على مسرح ميامي بوسط البلد فيعرض "القطط" وذلك في تمام السابعة مساء.

"القطط" تدور أحداثه حول فكرة الاختلاف وقبول الآخر أيا كان لونه أو شكله أو بلده أو دينه، العرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان، وائل إبراهيم، مريم البحراوي، ديكور وملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي، توزيع موسيقي محمد الشرنوبي وأحمد عبد العزيز، استعراضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية محمد الجباس، تأليف وأغاني صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي.

وفي شرم الشيخ يقدم عرض "ولاد البلد".

يعرض في وادي خريزة في الساعة ١١ صباحا.

عرض "ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبدالرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.

أما عرض "أمر تكليف" فيقدم بالمنيا في مركز الفنون والآداب والمؤتمرات في تمام الثامنة مساء.

"أمر تكليف" عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلى حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي ومحمد يوسف، بطولة عزة لبيب، كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد، مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبوزيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوى.

أما الإسكندرية فتقدم عرض احتفالية "يوم النصر"، وذلك في تمام الثامنة مساء على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وهي احتفالية تقدم خصيصا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام، الاحتفالية من تأليف محمد مصطفى وإخراج إسلام عبدالشفيع.

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