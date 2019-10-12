هل يجتمع الحب مع الغيرة والشك؟.. استشاري نفسي تجيب

قالت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية، إن هناك فرق كبير جدًا بين الغيرة والشك، فالغيرة أمر طبيعي يدل على المحبة، والخوف من أن يبعد الشخص الآخر عنه، ولكن عندما تتطور إلى شك، فلا يمكن أن يجتمع مع الحب الحقيقي.



وأوضحت خلال لقائها مع الفنانة هالة فاخر، في برنامج "هالة مصرية" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الشك في الشريك تدل على رغبة في التملك والسيطرة، لا الحب.



ولفتت إلى أن الشك غالبًا ما يكون سببه سمات شخصية مرتبطة بالشخص نفسه، حيث يكون فاقد للثقة في نفسه، مردفة: "الشكاك لا يثق في أي حد، يشعر أن الكل يتآمر عليه، وفي الحب إذا سقط ضلع الثقة تفسد العلاقة".

