تركيا تستدعى السفير الأمريكى لديها بشأن العملية العسكرية ضد سوريا

استدعت وزارة الخارجية التركية، ديفيد ساترفيلد، السفير الأمريكي لديها، منذ قليل، من أجل اطلاعه على العملية العسكرية شمال شرق سوريا.



وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منذ قليل، بدء العملية العسكرية ضد سوريا، وأطلق عليها مسمى "ربيع السلام"، زاعمًا أن العملية تهدف إلى القضاء على تهديد الإرهاب ضد أنقرة، حسبما نشرت وكالة "رويترز" البريطانية.



وأكد مسئول أمني تركي أن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية، وستدعمها نيران المدفعية، حسبما نشرت وكالة "روسيا اليوم" الروسية.