عبد العال: وسائل الإعلام متربصة لجلسة اليوم وينتظرون خطأ

قال علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن قضية ملف سد النهضة قضية قومية ولا خلاف فيها بين المعارضة والاغلبية، واعتقد ان موقف الدولة المصرية واضح وضوح الشمس، معلقا "مش عاوز نعطي فرصة لحد".



وأضاف عبد العال، أن الدولة التزمت بالحفاظ علي حقوق مصر المائية وهذه الجلسة كل وسائل الإعلام مسلطة عليها والمتربصين ينتظروا أي خطأ لتصويرها بصورة سلبية.



وطالب عبد العال، النواب بالانتباه الى هذا الأمر المهم.