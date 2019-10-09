الانشقاقات تتوالى.. وزير سابق يستقيل من حزب أردوغان‎

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في تقرير يستعرض إعلان نهاد أرجون، وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا السابق في تركيا استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أروغان.



وأعلن الوزير التركي أن سبب تقديم الاستقالة هو التحركات التركية بشمال سوريا، فيما يعد استمرارًا لسلسلة الانشقاقات التي يشهدها الحزب الحاكم.



وشغل أرغين منصب وزير العدل بين عامي 2009 و2013، واستقال من الحكومة عقب فضائح تحقيقات الفساد والرشوة في ديسمبر 2013، التي اتهم فيها وزراء ومسئولون حكوميون مقربون من أردوغان.