أشرف زكي لـ الشامتين في طلعت زكريا: "من لم يتعظ من الموت فلا واعظ له"

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ناعيًا الفنان طلعت زكريا: "فقدت رفيق عمري، كان دفعتي".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية DMC مع الإعلامي عمرو خليل: أنه في حدود الساعة السابعة صباحا سيُحمل الجثمان من مستشفى الدقي، للسفر إلى الاسكندرية حيث الدفن، مشيرا إلى أن العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية يوم الخميس.



وعن الشامين في وفاة الفنان طلعت زكريا، قال: "حسبنا الله ونعم الوكيل في الشامتين المحسوبين على البني آدمين أنهم بني آدمين"، متابعا، "من لم يتعظ من الموت فلا واعظ له".



