الديهي يناشد الجامعة العربية بالتصدي لمخطط "أردوغان" لاحتلال سوريا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر مع حق سوريا في وحدة أراضيها ووحدة قواتها المسلحة، وحق شعبها في استقلاله، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال كلمته على هامش القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، وهذه رسالة واضحة للمحتل التركي الذي يحاول إعادة تاريخ أجداده باحتلاله للدول المجاورة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن مصر تعلن أنها ضد احتلال تركيا لسوريا، وتعلن رفض أي احتلال لأي أرض عربية خاصة الأرض السورية، والأمن القومي العربي والأمن القومي المصري يرتبط ارتباط وثيق بأمن واستقرار سوريا.



وتابع "الديهي"، أن الجيش العربي الأول هو الجيش العربي السوري، ومصر تعلن اليوم وبالأمس أنها ضد أي اعتداء على الأراضي العربية السورية؛ لأن هناك مخططا يديره الرئيس التركي لمحاولة اقتطاع الجزء الشمالي الشرقي من سوريا، تحت مدعاة منطقة آمنة.



وتساءل: "هل يقبل عربي أن يقوم المحتل التركي باحتلال أراضي عربية ونصفق له؟!، هذا ما تؤيده قطر والجزيرة وإعلامي الإخوان".



وناشد الديهي، الجامعة العربية بالوقوف أمام مخطط الرئيس التركي لاحتلال سوريا، وإدانة واضحة لما يقوم به النظام التركي، وتحذيره من مغبة احتلال أراضي سوريا.

