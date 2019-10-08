تصريح جديد من السعودية بشأن النفط

قال مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، إن المملكة جاهزة للوفاء باحتياجات العالم من النفط، وذلك بعد 4 أسابيع من تعرض منشأتين تتبعان لشركة أرامكو السعودية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس، عن اجتماع لمجلس الوزراء، أن جهودا استثنائية بذلتها المملكة، لاستعادة قدرتها لإمداد الأسواق خلال 72 ساعة من الاعتداء الإجرامي على منشأتي خريص وبقيق.



وذكرت أن سرعة الاستجابة بهدف استعادة الإنتاج، يعزز مكانة المملكة بصفتها مصدر النفط الموثوق والآمن والأكثر استقلالًا.