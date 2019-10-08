إيمان علاء: تخويف الأطفال بالخرافات يؤثر على مستقبلهم ومخيلتهم

قالت إيمان علاء، المعيدة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، والمشرفة على مشروع رسومات الأطفال، إن الأطفال في هذا السن يتعرضون للتخويف من الأسر بخرافات ليست موجودة وأن العقل الباطن للطفل يبدأ يتخيلها ويرسمها في خياله وتتخزن في عقله ويحلم بها.



وأضافت إيمان لبرنامج صباح الورد المذاع على قناة TeN، أن الأهل لا يلاحظوا أن تخويف الأطفال يؤثر على حياتهم ومستقبلهم وهو أسلوب تربية خاطئ، وأنهم يعترفون بذلك لكنهم يقومون بتكرار تلك الخرافات لأبناءهم.



وأشارت إيمان في مداخلة مع الإعلاميين أحمد خيري ومها بهنسي، إلى أن هدفهم هو تعريف الأهل والمحيطين بالأطفال بما يعاني منه الأطفال في مخيلتهم من تأثير للتربية الخاطئة بالتخويف بما ظهر في رسوماتهم التي قدموها للمشروع.