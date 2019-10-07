تعليق نبيل الحلفاوي على فيلم "الممر".. صورة

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على فيلم "الممر"، بعد عرضه على شاشة التلفزيون، وذلك ردًا على سؤال أحد متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".



وقال في تغريدته: "شاهدته اليوم.. عمل جيد جدا.. بذل فيه جهد كبير (واسألوني أنا)، ربما كان يمكن اختصار الحوار في بعض المشاهد وتعديل صياغته في البعض الآخر.. لكن في هذه النوعية من الأفلام يمكن ألا نتوقف كثيرا أمام بعض التفاصيل الفنية.. الأهم هو مدى تحقيق الهدف.. وقد تحقق بنجاح.. تحية وتقدير لكل من شارك".



"الممر" قصة وسيناريو وحوار شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار أمير طعيمة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أمير صلاح الدين، محمد جمعة، أسماء أبواليزيد.

