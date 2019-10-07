كيف استقبل السادات خبر وفاة شقيقه.. سمير فرج يجيب

أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما علم بنبأ استشهاد شقيقه عاطف توجه لغرفة العمليات وقال للقادة "أنا أخويا استشهد وزيه زي أي مصري استشهد في الحرب".

وقال "فرج"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور": "في تمام الساعة 3 إلا خمسة اللواء محمد الجمسي وقتها كلم الفريق الشاذلي في أذنه، وقاما الاتنين وذهبا للمشير أحمد إسماعيل وتحدثا في أذنه، وفوجئت بالمشير إسماعيل يأخذ السادات لغرفة مجاوره، وأبلغه بنبأ استشهاد عاطف".

ولفت "فرج"، إلى أن أسعد نبأ سمعه خلال الحرب هو إشارة قائد القوات الجوية الإسرائيلية يطالب القوات التابعة لهم بعدم الاقتراب من قناة السويس، معلقا: "هنا عرفت إننا كسبنا".