"جونسون" يحاول إقناع المفوضية الأوروبية بخطته لـ"بريكست"

أعلنت وكالة بلومبيرج البريطانية، عن اعتزام مبعوث جونسون لدى الاتحاد الأوروبي، ديفيد فروست، مناقشات مع المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، بينما يقوم وزير بريكست ستيف باركلي، بجولة تستمر ثلاثة أيام في العواصم الأوروبية.



ونقلت الوكالة البريطانية عن الحكومة أنها تفكر في نشر النص القانوني لاقتراحها، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إذا كان من المفيد دفع المفاوضات إلى الأمام.



وقالت الوكالة إن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتلاشى مع موقف المحادثات، وإشارات الاتحاد الأوروبي للتشاؤم.



وحسب الوكالة البريطانية، أشار كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، إلى رغبتهما في إحراز تقدم بحلول يوم الجمعة المقبل، ما زاد من شعورهما بأن الوقت ينفد أمام الجانبين للاجتماع.



بدوره، استضاف زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، قادة أحزاب المعارضة الآخرين؛ للاتفاق على الخطوات التالية لإحباط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الصفقة.