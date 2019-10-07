القوات الأمريكية تنسحب من المناطق الحدودية التركية السورية

أفادت وسائل اعلام محلية اليوم الاثنين، نقلا عن قوات سوريا الديمقراطية، إن القوات الأميركية انسحبت من المناطق الحدودية مع تركيا بعد عدم تنفيذ التزاماتها.



يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تنفيذ مشروع المنطقة الآمنة، وهو الأمر الذي سيسمح له بالمزيد من التوغل داخل الأراضي السورية.