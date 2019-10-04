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القبلة

الأوقاف: فقه بناء الدول موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:30 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الأوقاف أن فقه بناء الدول سيكون موضوع خطبة الجمعة القادمة بجميع مساجد الجمهورية التابعة للوزارة.

وأكدت الأوقاف، في بيان اليوم، أن بناء الدولة وتقويةُ مؤسساتها مطلب شرعي ووطني وحياتي لجميع أبنائها، وبقدر إيمان كل منهم بحق الوطن وقوة انتمائه إليه وعطائه له واستعداده للتضحية في سبيله تكون قوةُ الوطن، وبقدر اختلال هذا الانتماء أو ضعف ذلك العطاء والنكوص عن التضحية بالنفس أو بالمال في سبيل الوطن يكون ضعف الدول أو سقوطها أو تمزقها، كما أن الوقوف بقوة خلف الحاكم العادل مطلب شرعي ووطني لا يستقر أمر الدول إلا به.

كما أكدت أن قوةَ الدولة قوةٌ لجميع أبنائها وللدين وللوطن وللأمة، كما أن الأمم والدول لا تبنى بغير العلم والعمل الجاد والجهد والعرق، فالأمم التي لا تنتج مقوماتها الأساسية وتكون عالة على غيرها لا تملك كلمتها ولا استقلال قرارها.

وأضافت أنه لا بقاء لأمة أو حضارة بلا قيم ولا أخلاق، فالأمم التي لا تقوم ولا تبنى على القيم والأخلاق تحمل عوامل سقوطها في أصل بنائها وأسس قيامها، ومصيرها إلى الزوال والاندثار، كما أن للعلم والعمل والولاء والانتماء للوطن والخبرة دور في بناء الدولة.

وأشار الى أهمية أن يكون المتحدث في الشأن الديني أو الثقافي على وعي بمعنى الدولة ومقوماتها والتحديات التي تواجه بناءها والمخاطر التي تترتب على ضعفها أو سقوطها، والعوامل التي تؤدي إلى تماسك بنائها وقوتها وتقدمها وازدهارها، ومراعاة ما يتطلبه فقه الواقع والمستجدات في بناء الدول.

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