"استرداد الأراضي": إزالة 200 ألف فدان في الموجة الـ13

قال اللواء محمد حلمي، عضو لجنة استرداد أراضي الدولة، إن هناك أكثر من 200 ألف فدان أراضي زراعية تم إزالتها في الموجة 13 فقط.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "on e": "مثل ما يتم الزراعات الوهمية والتعدي على أراضي الدولة، فأيضًا يوجد الشخص الذي زرع زراعة مثمرة فنرحب به والدولة تتصالح معه ولكن يسدد ما عليك لحق الشعب".



وتابع: "نحن نمشي بخطين متوازيين، الجاد الدولة تتصالح معه ومن يأخذ الأرض ويسقعها ويعمل أشكال من التعدي غير مقبولة فيتم إزالتها، فسياسة الدولة واضحة والأشياء التي كان مسكوت عنها قبل ذلك، الدولة تواجهها بنفس القوة والحجم، وفي نفس الوقت راعينا المزارع الذي بدأ يستطلح الصحراء وبدأ يعمر في الصحراء ويستطلح وينتج نقول له الدولة هتساعدك وتعطيك عقدك وتعطيك كافة مستلزمات الإنتاج لكي تطور نفسك".

