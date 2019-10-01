محمود نفادي يفضح واقعة رشوة لـ"أيمن نور" لتحسين صورته في البرلمان

قال محمود نفادي، الكاتب الصحفي وكبير المحررين البرلمانيين، إنه على مدار عمله محرر برلماني خلال 40 عاما فإنه يرى أن النائب محمود القاضي، يحصل على أفضل نائب برلماني على الإطلاق، هو من قدم استجواب قناة السويس لحسب الله الكفراوي وكان يدرس الاتفاقيات بعناية شديدة.

وأوضح خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن أسوأ نواب برلمانيين كانوا نواب الإخوان المسلمين.

وتابع أن أكثر واقعة حدثت في البرلمان يرى أنها لا تليق بالتقاليد البرلمانية، كانت في2009، أثناء مناقشة التعديلات الدستورية في عهد الرئيس مبارك، وانسحب الإخوان من القاعة وقتها، وظنوا أن هذا الانسحاب قد يعدل مناقشة هذه التعديلات، وفي ختام الجلسة شعروا أن الأمور تنتهي وسيتم التصويت على التعديلات وهجم الإخوان على القاعة، بحشد غريب، واتجهوا نحو الدكتور فتحي سرور.

وواصل أن الواقعة الثانية كانت واقعة الوزير زكي بدري، عندما نشبت معه مشاجرة في البرلمان.

وعن رأيه في الهارب أيمن نور، أثناء وجوده في البرلمان المصري، قال نفادي إن أيمن نور هو شخص "بتاع مصالح وبتاع شو".

واستطرد: "في واقعة شخصية حصلت معايا، في 2010 كنت رئيسا لشعبة المحررين البرلمانيين، وأجريت تقييم لأفضل 50 نائبا في البرلمان وتم تكريمهم، لافتا إلى أن أيمن نور في الاستفتاء كان ترتيبه السادس، فحاول إعطائه رشوة من أجل تغيير مركزه في الاستفتاء إلى الخامس، ولكنه رفض.