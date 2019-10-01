وفاة 1600 هندي في الأمطار الموسمية خلال 4 أشهر

لقي أكثر من 1600 هندي حتفهم منذ يونيو الماضي، في أسوأ أمطار موسمية تتعرض لها الهند في 25 عامًا، فيما كافحت السلطات الفيضانات في ولايتين شماليتين‬‬‬، واجتاحت سيول طينية مدينة رئيسية.



وتسببت الرياح الموسمية، التي عادة ما تأتي خلال الفترة بين شهري يونيو وسبتمبر، في سقوط أمطار تزيد بنسبة 10% عن المعدل المتوسط المسجل منذ 50 عامًا، ومن المتوقع أن تستمر الرياح حتى أوائل شهر أكتوبر، أي لشهر أطول من المعتاد.



وفي مدينة باتنا عاصمة ولاية بيهار، التي يسكنها حوالي مليوني نسمة، قال سكان إنهم يكابدون مشقة السير في مياه يصل منسوبها حتى الخصر لشراء مستلزمات أساسية مثل الغذاء والحليب.



وفي ولاية أوتار براديش المجاورة، وهي أكثر ولايات الهند سكانًا، دمرت الأمطار الغزيرة أكثر من 800 منزل وغمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.



وتظهر بيانات أصدرتها وزارة الداخلية الاتحادية أن 1673 شخصًا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة هذا العام حتى الـ29 من سبتمبر.