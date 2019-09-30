تفاصيل مسلسل جمان الحلقة 21 كاملة

يتابع عدد كبير من المشاهدين في السعودية وبعض الدول العربية المسلسل الخليجي "جمان"، وتصدر اسم العمل محرك بحث جوجل في المملكة بعدما خلق له قاعدة جماهيرية عريضة طوال حلقاته.



تدور أحداث مسلسل جمان حول مناقشة مؤلفته الكاتبة علياء الكظمي العادات والتقاليد في المجتمعات الخليجية والعربية، وذلك مع تطور التكنولوجي الكبير، وتأثيره على العادات في المنطقة.



وهو الأمر الذى يبرز أهميته فى الدراما الخليجية خلال هذا الوقت بسبب اختلافه وأهمية الموضوعات الذى يتطرق لها من ناحية تغير طريقة تفكير المرأة ونظرتها للرجل، بالإضافة إلى نظرة المجتمع بصفة عامة لها من ناحية أخري وإختلافها عما كانت عليه فى السابق بصورة كبيرة جدًا مثلما يظهر خلال الأحداث طوال الحلقات الماضية وحتي الحلقة الـ 20.



ويعتبر المسلسل الخليجي جمان من بطولة نور الغندور التي تلعب دور جمان، وهدي الخطيب التي تلعب دور والدتها إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم عبدالله التركماني، منى مكي ومن إخراج خالد جمال.