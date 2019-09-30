ماذا قال نبيل الحلفاوي عن شرب الخمور في الأعمال الفنية؟

رد الفنان نبيل الحلفاوي، على سؤال أحد متابعيه حول حقيقة شرب الخمور خلال الأعمال الفنية التي يقدمونها وهل تكون حقيقة أم مجرد عصائر؟.



وقال نبيل الحلفاوي، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر" ساخرًا: "طبعا خمور حقيقي.. عشان ما نعرفش نكمل يوم التصوير.. والديناميت اللي في إيلات كان حقيقي برضه.. عشان ينفجر وما نكملش الفيلم".



وأضاف: "والرصاص في الأفلام حقيقي عشان كده بتلاقي الممثل اللي بينضرب بيه ما بيعملش غير الفيلم ده.. ومشهد الرصاص بيتصور آخر مشهد.. الكلام للي بيقولوا إن الخمور بجد".

