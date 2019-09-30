شاهد.. مراسم تكريم عسكرية للرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك

عرضت قناة EXTra news، اليوم الاثنين 30 سبتمبر، مراسم جنازة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، الذي وافته المنيّة يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 86 عامًا.



وحضر مراسم الجنازة عدد كبير من زعماء وقيادات العالم، يأتي على مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إضافة رؤساء فرنسا السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند، فيما يغيب ملك المغرب محمد السادس لأسباب صحية.



وكان الآلاف من الفرنسيين قد تجمعوا بقاعة كاتدرائية ليزانفاليد بالعاصمة باريس وذلك لإلقاء النظرة الأخيرة على زعيمهم المحبوب.



من ناحية أخرى، كانت أسرة "شيراك" قد رفضت حضور زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان للجناز، كما رفضوا حضور أية أعضاء ينتمون لهذا التيار المتشدد.



