الباز عن وفاة "جنة": كلنا مقصرون في حقها

ناشد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، رجال الأعمال في المنصورة بدعم والد الطفلة "جنة"، مشيرًا إلى أن هذا الأب مر بتجربة قاسية جدًا، بوفاة ابنته نتيجة التعذيب.

وقال "الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، إننا بحاجة إلى قانون يردع عملية تعذيب الأطفال، مع بناء مؤسسات يتم إيداع الأطفال التي تتعرض للتعذيب فيها.

وتابع: "كلنا قصرنا في حق الطفلة "جنة" اللي ماتت وهي لم تتجاوز الـ5 سنوات"، لافتا إلى أن الجدة مارست حالة من التعذيب البشع على الطفلتين "جنة" وشقيقتها أماني.

وواصل: "لازم نصارح نفسنا كمجتمع، المعلومة الموجودة أن الطفلتين تعرضتا للتعذيب، ويكفي أن نلتزم بالمعلومات دي، محدش اتكلم عن اغتصاب".

وشدد "الباز"، على ضرورة إصدار الأزهر رأيه في قانون الأحوال الشخصية الجديد، يتم مناقشته في البرلمان في أسرع وقت ممكن.