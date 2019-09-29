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خالد الجندي: الطفلة جنة تعرضت لتعذيب لم يفعله أبو لهب مع المؤمنين

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:47 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
سناء إسماعيل
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قضية الطفلتين "جنة وأماني" اهتزت لهما جميع أركان الدول العربية ودول العالم بشكل عام.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعالهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية dmc، أنه من رحمة قلب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تكفله بهذه القضية وبتكاليف علاج الطفلة أماني بعد رحيل شقيقتها، مشددًا على أن الطفلة جنة انتقلت إلى "جنة" الله سبحانه وتعالى، حيث إنها لن تجد هناك الجوع والمذلة والإهانة والتعذيب والحرق، معلقًا: "جنة من الملائكة، هنيئًا لها تعلمها القرآن على يد خليل الله إبراهيم".

وتابع، أن من يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يغفر للطفلة جنة أو أن يتجاوز عن أخطأها فهو مخطأ، لاسيما أنها لم تخطئ ولم تدرك قبل موتها أيًا من الأمور التي تفعلها، قائلًا: "الطفلة جنة تعرضت لتعذيب لم يفعله أبو لهب في المؤمنين".

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