بعد وفاته.. من هو اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان؟

توفي اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونُقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.



وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.



ونعى اللواء الفغم عدد من المقربين منه، ورواد تويتر، الذين تداولوا صوره خلال عمله برفقة الملك سلمان، وذكروا عددا من مآثره واصفين إياه بالحارس الأمين.. فمن هو اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؟.



- اسمه الكامل عبد العزيز بن بداح الفغم، والده هو بداح بن عبد الله بن هايف الفغم، من قبيلة مطير، عمل كمرافق شخصي للملك عبد الله بن عبد العزيز، ولازمه لأكثر من 30 عاما، وتوفي شابًا في عمر السابعة والأربعين، قبل أن يتم تعيين ابنه عبدالعزيز الفغم في اللواء الخاص من الحرس الوطني السعودي بعد أن أظهر تفوقه في المهارات المختلفة.



- يعد عبد العزيز الفغم أول حارس شخصي على مستوى العالم يلقى هذه الشعبية والحب والإعجاب من قِبل الناس، خصوصًا بما يتميز به من مهارات احترافية وسرعة بديهة وحسن تصرف وتفاني فائق، بالإضافة لكونه بارع الذكاء قوي الهمة.



- عبدالعزيز الفغم خريج كلية الملك خالد العسكرية الذي التحق بها عام 1410هـ وتخرج منها عام 1412هـ ، وقد تخرج منها بتفوق.



- عُين عبدالعزيز الفغم في اللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي.



- عمل عبدالعزيز الفغم ضابط ارتباط لمواكب الملك ومرافقًا للملك عبد الله بن عبدالعزيز.



- حصل عبدالعزيز الفغم على دورة الصاعقة المتقدمة وهي ما أهلته ليكون حارس شخصي لأهم شخصيات البلاد، وقد تدرب بكثافة على حراسة الشخصيات الهامة مما أهله ليكون مرافق الملك عبد الله بن عبد العزيز مدة 10 سنوات، حصل على دورات عديدة أخرى من ضمنها دورة أمن الشخصيات.