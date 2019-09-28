سمير راغب: قطر تتعامل على أنها عصابة إرهابية وليست دولة

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن قطر تقوم بدور عصابة وليس دولة، فيما يتعلق باختراق المجتمعات، وتمويل الجماعات الإرهابية، حيث إن قطر تأتي على رأس التنظيم الدولي للإخوان.



وأضاف "راغب"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان موجودة في 84 دولة، وتسيطر على عدد من مساجد أوروبا، وينشرون أفكارهم بتلك المساجد، حتى إنهم يربطون بين الجماعة والإسلام، ويجعلون الفرد يعتقد أن مخالفتهم هو مخالفة للدين.



وأشار إلي أن، دولة قطر تمول المراكز الدينية في الخارج بهدف دعم الإرهاب لخدمة أهدافها، منوهًا بأن بعد عودة المقاتلين الأجانب إلى أوروبا جعل بريطانيا تنتبه كونها حاضنة للإرهاب بحيث يتم التخطيط بها ولتنفيذ في منطقة أخرى سيضرها، وقد ينقلب السحر على الساحر.