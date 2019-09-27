الجمعة 27 سبتمبر 2019 الموافق 28 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

"تيار المستقبل": الحريري مستمر في دعم الاستقرار الأمني بلبنان

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:39 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" في لبنان أحمد الحريري أن رئيس الحكومة سعد الحريري مستمر في الخطة التي وضعها لتثبيت ودعم الاستقرار الأمني في لبنان، والتي أثبتت نجاحها لا سيما عقب أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الجبل قبل نحو 3 أشهر.

وقال أمين عام تيار المستقبل – في تصريح له اليوم الجمعة – إن الحريري يعمل حاليا على تثبيت الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، مشيرا إلى أنه أعاد إلى البلاد أولوية العمل على تنفيذ ما تحقق في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر)، وليس إلى أولويات كل حزب أو طرف سياسي أو طائفة.

وأشار إلى أن تيار المستقبل- والذي يتزعمه سعد الحريري- هو الطرف السياسي الوحيد الذي يخوض معترك السياسة في لبنان على أسس من القيم والأخلاق والصدق مع الناس، بهدف تثبيت أركان الدولة والوقوف إلى جوارها، حتى يمكن لها أن تنهض في مختلف المجالات وتعود قوية مجددا.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

الرئيس السيسى: لن يتم بناء سد النهضة على حساب الإضرار بحصة مصر

منذ حوالي 13 ساعة

بالفيديو.. محمد موسى يكشف فضيحة معتز مطر الجنسية بشقة الرحاب

منذ حوالي 6 ساعات

استعدادات ضخمة أمام المنصة لاستقبال مؤيدى الرئيس السيسى (صور)

منذ ساعة الا ربع

النص الكامل لكلمة السيسي في المطار: «لا تقلقوا»

ads

الصور

image description

مصر تنتفض ضد دعوات التخريب

image description

صور وصول السيسي إلى القاهرة بعد مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة

image description

صور حفل تامر حسنى فى جامعة مصر

image description

فيديو.. مسن يخترع ماكينة تشكيل حديد لذوي الاحتياجات الخاصة

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

الأكثر قراءة

أول تعليق من السيسي على دعوات الفوضى والتخريب (فيديو)

بالفيديو.. محمد موسى يكشف فضيحة معتز مطر الجنسية بشقة الرحاب

النص الكامل لكلمة السيسي في المطار: «لا تقلقوا»

إلهام شاهين: "دفنوني حية وشفت الدود بعيني"

أيام زمان

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

حفيد عبد الوراث عسر: رفض عملي بالفن.. وشرط عدم استغلالي لاسمه

"بيخاف من الدم".. محمود المليجي يكشف مفاجأة عن شخصية فريد شوقي

الصحة

5 أسباب شائعة لاحتناق العين باللون الأحمر

دراسة أمريكية: التلوث يصيب الأطفال بالاكتئاب

حب الشباب في سن المراهقة قد يكون حالة التهابية طبيعية

5 طرق لعلاج ارتفاع السكر فى الدم

الرئيس نيوز

بينها الأوبرا والسادات.. إغلاق 4 محطات مترو للصيانة

وزير التنمية المحلية يستقبل رئيس هيئة المعونة الأمريكية لبحث التعاون المشترك

المواطنون يتوافدون على النصب التذكاري في مدينة نصر لتأييد السيسي

الوزراء يطالب بالإبلاغ عن أي رسائل تحريضية عبر «واتس آب مصر»

منوعات

أرسيلور للصلب تدرس بيع بعض أصولها في كندا والبرازيل

الجيش الروسي يطلق قمرًا جديدًا في إطار منظومته للإنذار المبكر

إنقاذ 300 شخص مقيدين بسلاسل داخل منزل شمال نيجيريا

"جوجل" يحتفل بـ21 عاما على إنشائه

كشكول

"العربي" عضواً بمجلس جامعة بنها لمدة عامين

ضمان الجودة تعتمد "لغة عربية" الأزهر بإيتاي الباردوي

سبع: "طنطا الجامعي" الثالث في إنهاء قوائم الانتظار

دراسة تحذر: "التلوث" قد يدفع طفلك للانتحار

إسلام سياسي

رسالة إلى العالم من أمام "المنصة": المصريون يرفضون دعوات التخريب

إخواني منشق: الجماعة ستلجأ لاغتيال عدد من أتباعها لإلصاق الجريمة بالدولة

إخواني منشق يكشف أساليب الجماعة في الحرب على مصر خلال الفترة المقبلة

منشق يحذر من الخلايا الإخوانية النائمة


زيت وسكر

الجيزة تتلقى 1000 طلب للتصالح في مخالفات البناء

رئيس جهاز 6 أكتوبر يزور معرضاً للمنتجات السيناوية بالمدينة

“مياه البحر الأحمر” :حملةً لتطهير وتعقيم خزانات مياه الشرب بالمدارس والمعاهد الأزهرية

وزير الإسكان: إنشاء 514 بيتا و32 وحدة سكنية بمشروع إسكان الروضة بمدينة رأس غارب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم صارت الخيانة وجهة نظر!
مدحت بشاى
«متحدون».. سراج على المنارة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد عبده.. أول مُفتٍ مستقل لمصر
جمال طه
استهداف «أرامكو» والتوافق الإيرانى الأمريكى
المزيد

الثقافة

بيت المعمار المصري يحتفل بيوم العمارة العالمي

رواية ترصد ظاهرة زواج القاصرات باليمن

عرض "أمير البهجة" بمسرح سيد درويش

رضا عبد الرحمن: المنظمة العربية الأمريكية للثقافة تدعم الفنانين

صفحتنا ع الفيس بوك