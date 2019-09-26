انتهاء فعاليات أول أيام معسكر شباب الوفد بالعين السخنة

انتهت منذ قليل، أولى محاضرات معسكر شباب الوفد، بعنوان "حزب الوفد بين الفكر والتطبيق" بمدينة العين السخنة على مدار ثلاثة أيام.



وتحدث خلال المحاضرة كلا من: النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب، وطارق سباق نائب رئيس الحزب، وطارق تهامي سكرتير عام مساعد الحزب، بحضور عدد من القيادات الوفدية وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد.



وأشاد الحضور من قيادات الوفد وأعضاء الهيئة العليا الوفدية بدور اللجنة المشرفة على المعسكر، والجهد المبذول والأداء المميز في متابعة تجهيزات المعسكر وتنفيذ برامجه وتوفير سبل الراحة للشباب المشارك.



وتتكون اللجنة المشرفة على معسكر شباب الوفد من طارق تهامي سكرتير مساعد الوفد، ومحمد فؤاد رئيس اللجنة النوعية للشباب وسكرتير مساعد الحزب، وجمال شحاتة مقرر اللجنة النوعية للشباب وأمين صندوق مساعد الحزب.



وأعرب شباب الوفد عن سعادتهم بتنظيم المعسكر الذي يُعد لقاءً مهمًا يؤكد اهتمام بيت الأمة وقياداته بالشباب كعنصر هام وأساسي في صنع المستقبل، مشيرين إلى أن تنظيم المعسكر يساهم في إعداد وتأهيل وخلق كوادر شبابية قادرة على تحمل المسئولية وممارسة العمل السياسي الوطني المنضبط الذي يعود بالنفع على الوطن، موجهين الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، واللجنة المشرفة على المعسكر وقيادات الحزب على اهتماهم بتقديم الأفضل للوطن والمواطن.