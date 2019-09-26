شهادة مراسل اليمن الحربى: مصر تتعرض لمؤامرة جديدة لهدم استقرارها

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو لشهادة المراسل الحربي فى اليمن محمد العرب، والتى دعا فيها إلى التصدى لمحاولة الفوضى وزعزعة الاستقرار فى مصر، من خلال بعض الأشخاص الذين لديهم مصالح شخصية، ويريدون إثارة ذلك لأغراض شخصية.



وقال محمد العرب فى الفيديو: "تتعرض مصر العروبة قلب العرب النابض إلى مؤامرة جديدة ومحاولة لإثارة الفوضى من خلال تسريبات أو فيديوهات، من أشخاص بشأن مصالحهم الشخصية، ويضربون فى الدولة ويحاولون إثارة الفوضى".



وتابع محمد العرب: "أى عربي حقيقي يجب أن ينظر إلى مصر على أنها عمقه القومي والعربي والتاريخى والقومى، اليوم كل العرب هم مصر ومصر استقرارها استقرار للعرب، وأى محاولة لزعزعة الاستقرار يجب أن يقف ضدها كل شرفاء الأمة العربية، وأنا مع مصر اليوم وغدًا وحتى قيام الساعة".