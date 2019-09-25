الخميس 26 سبتمبر 2019 الموافق 27 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

"بيخاف من الدم".. محمود المليجي يكشف مفاجأة عن شخصية فريد شوقي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:32 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
طباعة
جمعت عداوة شديدة بين كل من الفنان الراحل محمود المليجي، والفنان فريد شوقي، في أعمالهما الفنية، ولكنهما خلف الكاميرا كانت تجمعهما علاقة صداقة قوية جدًا، ويعتبران أهم وأقوى من قدم أعمال الشر والقوة في السينما المصرية.

وعلى الرغم من الصداقة التي جمعت بينهما إلا أن "المليجي"، وجه لومًا شديدًا إلى الفنان فريد شوقي، في حوار قديم له وذلك بسبب سفر الأخير إلى تركيا وتقديمه عدد من الأعمال الفنية بها قائلًا: "لو كنت مكانه لما أقدمت على هذه الخطوة، وكان هذا بسبب توقف إنتاج مؤسسة السينما عن العمل، وقام بعض المنتجين بعمل مؤسسات بأسماء وهمية، واستقدموا العديد من الفنانين، وأنتجوا لهم أفلامًا أقل في المستوى الفني، وكانت النتيجة أن سقطت هذه الأعمال".

كما تحدث المليجي عن نقاط ضعف فريد شوقي، قائلًا: "إنه يتظاهر بالشجاعة ويتظاهر بالفتونة، وهو مش فتوة، يعنى إحنا كنا بنعمل فيلم "المغامر"، وهو ضابط بوليس وبيطاردني، وفي يده مسدس، وبيضرب بيه من غير ما يبص له، كما أنه بيخاف من الدم".

وعن أوجه التشابه بينهما أكد أنهما يميلون لأدوار الشر في أعمالهما، أما الاختلاف فهو أن فريد شوقي مجرم طيب، أما هو فإنه مجرم بالفطرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتوة حارتنا.. اعترافات فريد شوقى عن الفن والمرض وسرقات عادل إمام

ناصر عراق: فريد شوقي قال لي "أعمالي كلها مميزة يا بني"

فريد شوقي وجمال عبد الناصر.. كلاهما حارب على طريقته

ابن البلد والمعمار العملاق.. فريد شوقي "ملك الترسو"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

طبيبة تطالب زوجها بـ175 ألف جنيه مصروفات مصيف

منذ حوالي 5 ساعات

نص مذكرة مصر للأمم المتحدة بشأن أكاذيب أردوغان

منذ حوالي 5 ساعات

المحادثات السرية بين أيمن نور وأعوانه لإدارة "ثورة الفبركة"

منذ حوالي 5 ساعات

صالح جمعة يهدد بالرحيل المجاني عن الأهلى

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

إحالة مرتكبة "أبشع جريمة" بالسويس للجنايات

إخواني هارب لشباب الجماعة:"ابتعدوا عن الكنائس.. نجهز عملًا كبيرًا سيهز البلد" (تسريب صوتي)

ضبط أكبر مخزن للأسلحة المضادة للطائرات بقنا

المؤامرة تكتمل.. صهر أردوغان يفضح مخطط محمد على والإخوان

أيام زمان

"بيخاف من الدم".. محمود المليجي يكشف مفاجأة عن شخصية فريد شوقي

تمثال أرعب مديحة يسري وحرمها من النوم وأكل طعامها

ماذا فعلت أمينة رزق ليضربها والدها بـ "الكرباج"؟ (فيديو)

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

الصحة

ارتفاع عدد إصابات الكوليرا في السودان إلى 183 مريضًا

"الصحة العالمية" تحذر من تفشي شلل الأطفال في الفلبين

دراسة: تناول مكسرات يوميًا قد يؤدى إلى انخفاض الوزن

البصل والثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

الرئيس نيوز

برعاية مصرية.. توقيع بيان مشترك فى القاهرة لتحقيق السلام فى السودان

السيسى لشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي: هناك دول تسخر قنواتها لبث الأكاذيب

شيخ الأزهر يعود إلى القاهرة بعد رحلة علاج في فرنسا

مصطفى بكري إلى صلاح: أنت فخرنا وعزنا وأكبر من كل الحاقدين

منوعات

روما تغلق ماكدونالدز استنادًا إلى مخاوف أثرية

الصين تعزز التطعيم ضد سرطان عنق الرحم

هارى وميجان وابنهما آرتشى يلتقون بكبير أساقفة فى جنوب إفريقيا

اختبار حقيبة النوم مطلوب قبل الشراء لتجنب المفاجآت غير السارة

كشكول

"الهجان" يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس التربية الخاصة بمدينة قنا

محافظ دمياط يوجه بمتابعة سير العملية التعليمية وإزالة المعوقات

وكيل "تعليم الجيزة" يناقش تحويل مدرسة إمبابة الثانوية إلى عسكرية

جامعة القناة توصى بالموافقة على إنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية

إسلام سياسي

باحث: الإخوان يلجأون للبلطجية للمشاركتهم التظاهرات

أمريكا تعلن الحرب على إيران بدعمها للأحواز

بعد تجارتهم بالإسلام... إخوان أمريكا يتاجرون بالمسيح لكسب ود الأمريكان

باحث أمريكي يكشف سبب دعم بلاده لـ "قسد" في سوريا


زيت وسكر

فوائد البصل والثوم لصحة الجسم

تطورات جديدة بقضية المصري المتوفى في إيطاليا

“التموين” تعلن طرح أسماك البلطى بـ21 جنيهًا للكيلو

“الصحة” تطرح 16 تطعيماً لوقاية الأطفال من 10 أمراض معدية

مقالات الرأي
صفوت البياضي
التربية من أجل السلام مع تعدد الأديان
جلال حمام
استفيدوا من دروس التاريخ
مؤمن المحمدي
مسعد وسامى
د.مينا بديع عبدالملك
نماذج رائعة من آباء الكنيسة المعاصرين
المزيد

الثقافة

عروض البيت الفني للمسرح خلال 4 أيام بدءا من الغد

"شاي باللبن في الزمالك" على طاولة نادي كتاب المركز الثقافي غدًا

هنا اختلى وفَكَر.. "الدستور" في محراب جلال أمين (صور)

محمد رطيل ضيف صالون إبداعات النور.. غداَ

صفحتنا ع الفيس بوك