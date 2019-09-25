مي كساب تكشف كواليس فيلم "الطيب والشرس واللعوب"

تحدثت الفنانة مي كساب، عن كواليس فيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب"، مؤكدة أنه عندما عرض عليها بطولة الفيلم، أعجبت به بشدة بسبب كمية الكوميديا الموجودة به.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "خبر أبيض": "عندما قابلت بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وأحمد فتحي، كوميديا غير طبيعية، كما أن المخرج رامي رزق الله، مخرج خواجة وبيفهم جدًا في الضحك ودماغه متجذبة".



وأضافت: "عملنا فيلم حلو أوي، ويا رب ينال حظه ويعجب الجمهور، وآخر معلومات لدي أنه سيعرض في 2 أكتوبر المقبل.



الفيلم يضم كلا من: "الفنان أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، وغيرهم، سيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله".