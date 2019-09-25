خلافات زوجية تدفع «أسماء» للانتحار شنقًا بالإيشارب

كشفت أجهزة الأمن في قنا، الأربعاء، لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة داخل منزلها في مركز نجع حمادي شمالي المحافظة.



وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، قد تلقَّى إخطارًا بالعثور على جثة "أسماء. أ. أ"، 26 عامًا، مشنوقة وبها آثار خنق حول رقبتها بمنزلها بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادي.



وقال مصدر أمني في مديرية أمن قنا لـ«الدستور» إنَّ المجني عليها أقدمت على الانتحار لظروف مادية وخلافات زوجية، إذ ربطت إيشاربًا حول رقبتها وخنقت نفسها حتى فارقت الحياة.



وجرى إيداع الجثة في مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

