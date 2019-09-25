بأيدي الطلاب.. مبادرة لزراعة 1000 شجرة بالمدارس الحكومية

عرضت فضائية "الغد"، تقريرًا عن المبادرة الطلابية لزراعة ألف شجرة في عدد من مدارس مصر، لاستبدال اللون من الأصفر إلى الأخضر، وتحويلها لحديقة صغيرة تملأها الثمار.



ويظهر الفيديو، قيام عدد من الطلاب بزراعة ألف شجرة خلال مدة الحملة التي تبلغ 8 أيام، فيما تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع حملة "شجرها" والتي تهدف لزراعة الأشجار المثمرة والنباتات العطرية وإتاحتها مجانًا لعابري السبيل.



وقال محمد حلمي، مسؤول الأنشطة في إحدى المدارس، "نحن نستهدف زراعة ألف شجرة خلال 8 أيام، والأطفال قاموا بالتبرع من أجل هذه الحملة".



يذكر أن عددا من المدارس أرادت تقديم نموذج يحتذى به في العطاء وخدمة المجتمع، من خلال تحويل الرمال إلى أماكن جميلة.