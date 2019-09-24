بفستان أحمر مكشوف.. منة فضالي على طريق "السخنة"

نشرت الفنانة منة فضالي، على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها على طريق العين السخنة.



وظهرت منة فضالي بفستان أحمر قصير وجريء مكشوف الصدر، مع مكياج باللون الأحمر، والتقطت الصور وسط الصحراء حافية القدمين وتمسك بيدها حذاءً باللون الأسود.



ولاقت الصورة ردود فعل واسعة، وحققت منة فضالي نجاحًا كبيرًا بمشاركتها في مسلسل "قيد عائلي" الذي يتم عرضه حاليًا.

