سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

عمل الفنان الراحل إسماعيل ياسين، في بداية حياته الفنية في مسرح "مونت كارلو"، وكان يغني في فن "المونولوج"، على المسرح.



وخلال أداء إسماعيل ياسين، أحد الفقرات على المسرح وكان عصبي المزاج فاشتبك مع عازف القانون في معركة كلامية وترك المسرح غاضبًا ودخل إلى غرفته.



وحاولت حورية محمد، بطلة الفرقة الأولى وقتها أن تهدئ الجمهور فخرجت لتقدم فقرة استعراضية وهي تعتقد أن الجمهور لن يطالب بظهور إسماعيل ياسين مجددًا ولكن العكس هو ما حدث، فما كادت حورية تظهر على المسرح حتى زاد ضجيج الجمهور، وزادت مطالبته بأن يعود إسماعيل ياسين لكي يكمل نمرته بل وكاد أن يحطم الكراسي من غضبه.



وكان إسماعيل ياسين، قد دخل غرفته ولم يسمع ضجيج الجمهور، وفوجئ بعدها بيد تمتد من خلف الباب وهي تحمل مسدسًا وإذا بها سيدة ثمينة هي والدة حورية محمد التي قالت له: "انت بوظت نمرة بنتي وماينفعش معاك غير القتل"، وارتجف إسماعيل ياسين، وقال لها: "وتقتليني ليه أنا تحت أمرك أعملي اللي انتي عاوزاه، وطلبت منه أن يعود للمسرح فورًا.



وخشى إسماعيل ياسين أن تطلق عليه النار فهرع إلى المسرح وعاد ليغني للجمهور وأكمل وصلته بل وغنى فوقها أكثر من منولوج زيادة عاى وصلته والجمهور يستزيد.