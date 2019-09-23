لا حريق بـ«قطارات المنيا».. السكك الحديدية: شائعة إخوانية

أكد أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن القطارات في المنيا تسير بشكل منتظم ولا توجد أي حرائق بالسكة الحديد، وكل ما يروج شائعات إخوانية، لافتًا إلى أن الحريق خلف السكة الحديد في مخلفات، لا علاقة له بالقطارات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن السكة الحديد ستصدر بيانًا لتفسير ما روج على مواقع الإخوان حول حريق قطار في محافظة المنيا.

يُشار إلى أن الصفحات الإخوانية على السوشيال ميديا تروج لحدوث حريق ضخم في محطة السكة الحديد بالمنيا.